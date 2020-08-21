Ростов-на-Дону, , 14:21 — REGNUM В Ростове-на-Дону за последние сутки скончались три пациента с подтверждённым результатом теста на коронавирус. Это следует из оперативной информации городского управления здравоохранения, актуальной на утро 21 августа, передаёт ИА REGNUM.

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Так, по данным на 11:00 мск 21 августа 2020 года, в областном центре зарегистрировано 67 новых случаев заболевания COVID-19. Вместе с тем сообщается о 96 случаях выздоровления и трёх летальных исходах среди пациентов с коронавирусом.

Под наблюдением находятся 2 тыс. 259 человек. В стационарах лечение получает 481 пациент.

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