Киев, , 14:25 — REGNUM Украина технически ограничит паломничество ортодоксальных иудеев в Умань в связи с пандемией коронавируса. Об этом, как передает «Интерфакс — Украина», заявил 21 августа министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

По словам министра, в последние годы в Умань на празднование еврейского Нового года или Рош-ха-Шана приезжало 20−50 тыс. паломников.

«К сожалению, мы сейчас не можем тебе позволить такие риски, потому будут введены технические ограничения и по сути празднования, каким оно было в форме последних лет, не будет», — рассказал Аваков.

Он не уточнил, о каких ограничениях идёт речь, отметив, что у МВД Украины хватит сил, чтобы обеспечить их соблюдение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительства Украины и Израиля не стали прямо запрещать паломничество хасидов на могилу религиозного деятеля (цадика) Нахмана, которая находится в Умани.

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