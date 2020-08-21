Киев, 21 августа 2020, 14:25 — REGNUM Украина технически ограничит паломничество ортодоксальных иудеев в Умань в связи с пандемией коронавируса. Об этом, как передает «Интерфакс — Украина», заявил 21 августа министр внутренних дел страны Арсен Аваков.
По словам министра, в последние годы в Умань на празднование еврейского Нового года или Рош-ха-Шана приезжало 20−50 тыс. паломников.
Он не уточнил, о каких ограничениях идёт речь, отметив, что у МВД Украины хватит сил, чтобы обеспечить их соблюдение.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительства Украины и Израиля не стали прямо запрещать паломничество хасидов на могилу религиозного деятеля (цадика) Нахмана, которая находится в Умани.
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