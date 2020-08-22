Мальмё, Швеция, , 07:58 — REGNUM В начале августа Расмус Палудан, лидер датской радикальной партии «Жесткий курс», заявил о своих планах отправиться в Швецию с целью публичного сожжения Корана рядом с одной из мечетей Мальмё. Местные полицейские запретили проводить акцию, не выдав Палудану соответствующего разрешения. Однако, похоже, скандально известного политика это не остановит, так как, по данным онлайн-издания Samhällsnytt, публичное сожжение Корана все равно состоится. Об этом 21 августа сообщила газета Fria Tider.

Напомним, что в начале августа Палудан принял приглашение уличного художника Дэна Парка, которое предполагало сожжение Священного писания мусульман на глазах прихожан. Акция была запланирована на 28 августа. Спустя почти две недели после заявления Палудана о своих намерениях полиция Мальмё разрешение на проведение такой акции, которая явно является провокационной по своему характеру, разрешение не выдала.

Но вот уже 20 августа на сайте Samhällsnytt сообщается, что акция пройдет не возле мечети в городском районе Розенгард, где живет много мусульман, а на площади Фридхемсторгет. По данным журналистов как Samhällsnytt, так и Fria Tider в социальных сетях уже наблюдаются комментарии пользователей, обещающие физически расправиться с Палуданом, если сожжение Корана все-таки состоится.

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