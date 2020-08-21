Сеул, , 14:18 — REGNUM Правительство Южной Кореи намерено обеспечить вакциной от коронавируса не менее 70% населения страны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на правительственный источник.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые угрозы — трансляция»

По данным источников, данный вопрос обсуждался 21 августа в ходе заседания комитета по разработке вакцин и препаратов для лечения COVID-19.

Известно, что цель правительства — обеспечить вакциной не все население, а 70% — первоначальная цель для достижения «коллективного иммунитета». В связи с этим правительство Южной Кореи активно принимает участие в обсуждении создания механизма глобального доступа к вакцинам от коронавируса.

Ранее представители министерства здравоохранения страны подписали трехстороннее соглашение с представителями южнокорейской SK Bioscience и британской AstraZeneca, а также с Bioscience и американской Novax о сотрудничестве и поставках вакцин в Южную Корею.