Стокгольм, , 14:22 — REGNUM Несколько консультативных органов, предоставляющих услуги аудита инициативам и предложениям правительства Швеции, считают, что обещанное премьер-министром Стефаном Лёвеном учреждение Музея Холокоста в качестве очередного государственного ведомства, содержащегося за счет бюджетного финансирования, окажется слишком дорогим. Об этом 21 августа сообщила газета Fria Tider.

Напомним, что премьер-министр Стефан Лёвен ранее неоднократно заявлял, что в Швеции будет свой собственный музей памяти Холокоста, который, предположительно, будет располагаться в Мальмё. Однако финансовая составляющая такого проекта не является достаточно обоснованной с точки зрения хозяйственных целей.

Критика исходит, в частности, от Государственного управления по охране памятников культуры и Государственного управления по разработке административных реформ, которые считают, что вместо государственного ведомства новый музей должен стать частью уже существующего проекта, а именно Форума живой истории.

«Государственное управление по разработке административных реформ считает, что причины, представленные в запросе правительства, недостаточны для компенсации затрат и времени, которые повлечет за собой создание нового государственного органа по сравнению с учреждением музея в рамках уже существующих проектов», — говорится в ответе ведомства правительству.