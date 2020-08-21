Уфа, , 14:17 — REGNUM 34 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 7469 фактов заражения этим вирусом. При этом справились с ним 6684 человека, в том числе 28 человек за минувшие 24 часа. На лечении в больницах находятся 80 пациентов, а 677 получают лечение на дому.

Сообщается, что за минувшие 24 часа в регионе скончался один пациент с COVID-19. А всего скончалось 28 таких пациентов.

В Башкирии за сутки было выявлено 28 случаев внебольничной пневмонии, а выписано за этот период — 116 человек.

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