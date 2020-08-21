Минск, , 14:11 — REGNUM В Белоруссии в ходе вступительной кампании 2020 года приём документов осуществляли 50 учреждений высшего образования (42 государственных и 8 частных вузов). При этом на бюджетную форму обучения в вузы принято около 26 300 абитуриентов и такое же количество абитуриентов — на платную форму обучения, проинформировало 21 августа министерство образования Белоруссии.

В ходе вступительной кампании 2020 года абитуриенты вузов продемонстрировали 338 максимальных 100-бальных результатов. Такое же количество было зафиксировано во время вступительной кампании 2019 года.

Наибольшей популярностью в нынешнем году пользовались такие специальности, как правоведение, международные отношения, лингвистические специальности и стоматология.

Сроки вступительной кампании 2020 года были смещены на две недели из-за эпидемиологической ситуации. Приём документов осуществляли 110 учреждений средне-специального образования (колледжей), из которых 9 — частной формы собственности, а также 83 филиала вузов, гимназии, колледжи и училища олимпийского резерва.