Оренбург, , 14:10 — REGNUM В Оренбургской области с начала пандемии 122 медика заразились коронавирусом в период оказания помощи пациентам с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

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По данным ведомства, все медики, у кого комиссия подтвердила профессиональное заражение SARS-CoV-2, получили положенные страховые выплаты. Стоит отметить, что 55 случаев заражения приходится на сотрудников горбольницы № 4 Оренбурга.

Добавим, согласно указу президента РФ зараженным коронавирусом или переболевшим COVID-19 при исполнении должностных обязанностей медработникам положена выплата в размере 68 811 рублей. Размер выплаты увеличивается до 1 376 226 рублей в случае установления II группы инвалидности, причиной которой стал COVID-19. В случае установления I группы инвалидности по той же причине размер выплаты составит 2 064 339.