Посёлок городского типа Богородское, Московская область, , 14:07 — REGNUM В Московской области движение по федеральной трассе М-7 «Волга» будет закрыто утром 23 августа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Движение будет перекрыто с 5:00 до 5:40 на 42-м километре трассы возле населённого пункта Обухово Богородского городского округа. В это время будет производиться монтаж П-образной опоры.

Министерство опубликовало схему объезда перекрытого участка.