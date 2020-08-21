Норсборг, Швеция, , 14:29 — REGNUM 23 августа исполнится три недели после того, как в ночь на 2 августа в Норсборге (муниципалитет Ботчюрка) возле заправочной станции и ресторана McDonalds произошло печально известное убийство 12-летней девочки. К сожалению, правоохранители до сих пор не произвели ни одного задержания. Со своей стороны, Макс Окервалл, возглавляющий полицейское расследование, считает, что правоохранителям удастся арестовать злоумышленников, стоящих за громким убийством ребенка. Об этом 21 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 2 августа, в Норсборге, расположенном в 17 километрах к югу от Стокгольма, в результате перестрелки была застрелена 12-летняя девочка. Считается, что ребенок стал случайной жертвой двух местных преступных группировок, устроивших стрельбу возле ресторана McDonalds.

«Я совершенно уверен, что мы достанем людей, которые совершили это преступление», — заявил Окервалл.

По данным полиции, в ночь убийства на месте преступления находились несколько свидетелей произошедшего, но они поспешно уехали до приезда полиции. Сейчас правоохранители пытаются разыскать свидетелей, надеясь получить от них ценные показания, которые помогут поймать убийц.

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