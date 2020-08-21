Волгоград, , 14:14 — REGNUM По требованию прокурора после взрыва выведены из эксплуатации локомотив и путевая инфраструктура ООО «Новая вагоноремонтная компания» в Волгограде, сообщает пресс-служба региональной транспортной прокуратуры. Надзорное ведомство возбудило семь дел об административных правонарушениях

12 июня 2020 года в вагоноремонтном депо на станции Разгуляевка произошёл взрыв с последующим возгоранием двух цистерн. Причиной ЧП стало «нарушение порядка подготовки цистерн к ремонту, предназначенных для перевозки легковоспламеняющихся жидкостей». На предприятии обнаружили множество нарушений правил безопасности в части охраны труда, эксплуатации железнодорожного транспорта, природоохранного законодательства, пожарной безопасности и другие. Возбуждено семь дел об административных правонарушениях. Генеральному директору ООО «Новая вагоноремонтная компания» внесено представление, а работа самого предприятия приостановлена до полного устранения выявленных нарушений закона.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений закона находится на контроле Волгоградской транспортной прокуратуры.