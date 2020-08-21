Набережные Челны, Татария, , 14:12 — REGNUM Из госпиталя для ветеранов войн в Набережных Челнах, перепрофилированного в инфекционный, выписались последние пациенты. С 22 августа в медучреждении проведут дезинфекцию помещений. С 28 августа госпиталь начнет работу по своему профилю.

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Всего за четыре месяца в клинике прошли лечение 641 пациент, медицинскую помощь оказывали 40 врачей, 73 медсестры и 17 санитарок.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии при республиканской клинической больнице прекратил свою деятельность временный инфекционный госпиталь, который оказывал медпомощь ковидным больным на протяжении четырех месяцев.

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