Тбилиси, , 14:08 — REGNUM Карантин в большинстве деревень и сёл в муниципалитете Местия региона Сванетия в Грузии отменили с 21 августа. Об этом сообщили в штабе координационного совета страны.

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Особый режим там был введен с 10 августа в 17 населенных пунктах. За это время в районе было сделано более 3500 тестов на коронавирус, и носителей SARS-CoV-2 выявили только в двух: в поселке Местия и в деревне Ленджери. В этих населенных пунктах режим карантина сохранили.

Всего в регионе выявили 49 случаев заражения коронавирусом. Население в муниципалитете Местия составляет около 10 тыс. человек.

Стоит отметить, что на 21 августа в Грузии выявили 1385 носителей SARS-CoV-2. Из них более 80% победили инфекцию.

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