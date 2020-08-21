Стокгольм, , 14:32 — REGNUM В настоящее время правительство Швеции разрабатывает новые правила и порядок проведения массовых публичных мероприятий. Главным образом это коснется мероприятий с сидячей аудиторией, число участников которых сможет превысить 50 человек. Социал-демократы и «Зеленые» также хотят внести антикризисный законопроект, который позволит выделить 2,5 миллиарда шведских крон (€241 млн) для поддержки спорта и культуры. Об этом 21 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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«Данное предложение (прим.: увеличить число участников публичных мероприятий) установит требование к организаторам акций, чтобы те принимали меры по обеспечению соблюдения социальной дистанции между зрителями. Предложение также означает, что исключения по числу участников должны быть соотнесены с новым предельным числом зрителей», — заявил министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг.

На какое конкретное число зрителей смогут рассчитывать организаторы спортивных мероприятий и концертов в случае принятия послаблений, не уточняется.

Сообщается, что антикризисный пакет, подготавливаемый Социал-демократами и «Зелеными», позволит выделить 1,5 миллиарда шведских крон (€144,6 млн) на развитие спорта и 1 миллиард шведских крон (€ 96,4 млн) на поддержку культуры.

Предполагается, что партии успеют принять этот законопроект настолько быстро, что средства будут выделены уже в этом году.