Вашингтон, , 14:01 — REGNUM Популярные стримеры BruceGreene и 2SoonBoon совершили 16-часовой перелёт в игре Microsoft Flight Simulator. Об этом 21 августа сообщает издание Kotaku.

Геймеры решили долететь из аэропорта Лос-Анджелеса (США) в аэропорт Дубаи (ОАЭ) во время одной из своих прямых трансляций. Сообщается, что из-за внушительных размеров игры перелёт занял столько же времени, сколько и в реальной жизни.

Напомним, Microsoft Flight Simulator — это самый большой и реалистичный авиасимулятор в мире. Его релиз состоялся 18 августа 2020 года.

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