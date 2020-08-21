Самара, , 14:02 — REGNUM 44 человека, зараженных коронавирусом, выявили за сутки в Самарской области. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба областного оперативного штаба .

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего было выявлено 7794 факта заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 6019 человек, а 122 пациента с COVID-19 скончались.

Отмечается, что коэффициент летальности по региону составил 1,57 (в России — 1,71), а показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе составил 3,82 (в России — 11,09).

На учете у врачей находятся 403 человека. В Самарской области уже провели 515 307 тестов на коронавирус.

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