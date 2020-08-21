Воронеж, , 13:58 — REGNUM Стоимость проезда в общественном транспорте в 17 рублей вернут в Воронеже на период с 1 сентября и до 31 декабря. Однако ездить по «льготному» тарифу смогут не все, а только обладатели карт национальной платёжной системы «Мир». О реализации акции национальной платёжной системы «Мир» сообщили 21 августа ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

«Мы увидели, что национальная платёжная система «Мир» в нескольких субъектах РФ — Омск, Новосибирск, Кемерово — проводила акцию «Проезд с бесконтактной картой «Мир» дешевле». Нам эта акция показалась очень выгодной для горожан в этот непростой период. Чтобы поддержать вашу инициативу, муниципалитет провел переговоры с представителями платёжной системы, и мы получили согласие на проведение акции в Воронеже», — рассказал на встрече с депутатами гордумы 21 августа глава города Вадим Кстенин.

Он добавил, что при реализации акции с 1 сентября до 31 декабря 2020 года в Воронеже проезд на всех маршрутах городского общественного транспорта при оплате бесконтактной картой «Мир» будет стоить 17 рублей.

Добавим, что до конца октября 2019 года стоимость проезда в общественном транспорте Воронежа составляла 17 рублей. В конце октября прошлого года власти подняли стоимость проезда — до 23 рублей при оплате наличными и до 21 рубля при безналичном расчёте, при этом всех перевозчиков обязали оборудовать автобусы терминалами оплаты. После введения новых тарифов воронежцы массово жаловались на саботаж со стороны перевозчиков — водители прятали терминалы, отказывали в оплате картой, ссылаясь на неисправность терминала, возникали даже конфликты с пассажирами, которые пытались оплатить проезд при помощи гаджетов.