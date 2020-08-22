Стокгольм, , 08:03 — REGNUM С тех пор, как этой весной пандемия коронавирусной инфекции пришла в Швецию, зал общих заседаний Риксдага опустел. Вместо привычных 359 депутатов от восьми партий в парламент приходят только несколько десятков депутатов. Сейчас эпидемиологическая ситуация в Швеции стабилизировалась, однако парламентарии все же приняли решение, что работа Риксдага этой осень продолжится по-прежнему с минимальным числом депутатов. Об этом 20 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Напомним, что в настоящее время Риксдаге вместо 349 депутатов на заседаниях присутствовали только 55. По понятным причинам, связанным с мерами по инфекционному контролю, партии еще весной договорились, что число парламентариев, физически присутствующих при голосовании, должно сократиться.

Перед каждым голосованием партии сами решают, какие депутаты должны присутствовать. Другими словами, в каждом голосовании принимают участие не одни и те же 55 человек, а разные парламентарии. Таким образом, каждый депутат лично участвует в законотворческом процессе.

Все остальные народные избранники просто заранее сообщают однопартийцам свое решение о голосовании «за» или «против», и те в свою очередь озвучивают их позицию при подсчете голосов. Некой новацией для этой осени все же станет то, что профильные комитеты Риксдага получат возможность проводить регулярные встречи с физическим присутствием практически всех членов. Для этого парламентариям будут предоставлены более просторные помещения.