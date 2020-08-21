Черновцы, Украина, , 14:14 — REGNUM В Черновцах местные жители собрались у здания областной администрации с требованием не ужесточать карантинные меры. Об этом сообщило 21 августа информационное агентство «Укринформ».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые угрозы — трансляция»

По словам журналистов, в акции участвует несколько десятков человек. Они требуют не запрещать работать детским садам, общепитам и другим предприятиям.

Протестующие уверены, что власти Украины вновь пытаются лишить их работы. Они начали сбор подписей под обращением к местным чиновникам с требованием не останавливать работу предприятий.

С участниками акции протеста пообщался первый заместитель председателя Черновицкой областной администрации Богдан Ковалюк. Он заявил, что акция является политической.

Напомним, согласно нормам адаптивного карантина, которые действуют на Украине, Черновицкая область попала в «красную» карантинную зону.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией способен парализовать украинскую систему здравоохранения.

Читайте также: Зеленский: рост числа заражённых SARS-CoV-2 может «остановить медицину»