Стокгольм, , 14:34 — REGNUM С 24 августа учащиеся четвертых классов и классов постарше в регионе Уппсала, расположенном в центральной части Швеции, смогут проверить себя на наличие коронавируса SARS-CoV-2. Местные власти хотят иметь возможность выявлять и таргетировать заражение коронавирусом еще до того, как сформируются «крупные очаги распространения инфекции». Об этом 20 августа сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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«Сейчас мы находимся в той точке пандемии, когда, к счастью, случаев заражения довольно мало. Таким образом, это подходящий момент, чтобы попытаться отследить инфекцию, затрагивающую детей. Причина этому, в первую очередь, не в том, чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции среди учащихся школьных классах. Но главным образом, это объясняется тем, что среди них, скорее всего, есть инфицированные старших возрастов, которые, как мы знаем, являются переносчиками», — заявил ответственный за систему здравоохранения Уппсальского региона Фредрик Сеттергрен.

Отмечается, что родители о результатах тестирования ребенка на наличие коронавируса будут соответствующим образом уведомлены. Если тест покажет положительный результат, семье поступят соответствующие инструкции, и она вступит в контакт со специальной службой по отслеживанию недавних контактов инфицированного ребенка. Таким образом, ближний круг общения будет уведомлен о риске возможного наличия у себя коронавирусной инфекции.