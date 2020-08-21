Орск, Оренбургская область, , 13:54 — REGNUM В Орске Оренбургской области мэрия заявила, что модель и концепция образовательного процесса для школ муниципалитета в новом учебном году будет общая. По отдельным моментам учебный процесс будет отличаться от привычной формы. В каждой школе будет свой учебный график. Занятия будут проходить без звонков, каждый класс будет приступать к урокам в свое время.

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В Орске в 2020/2021 году в школах числится более 3 тыс. первоклассников и 984 выпускников 11 классов. Торжественные линейки пройдут с соблюдением безопасной дистанции.

По словам начальника управления образования администрации города Вячеслава Коваленко, главной задачей является соблюдение санитарного режима. При выполнении требований эпидбезопасности школы смогут успешно вести учебный процесс в очно-заочной форме. Возможностей и ресурсов у образовательных организаций достаточно, чтобы качественно организовать эту работу.

Учреждения допобразования, имеющие технические возможности и ресурсы, начнут учебный год в дистанционном формате.