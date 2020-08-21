Ярославль, , 13:52 — REGNUM В Ярославской глубинке плохие дороги мешают качественно оказывать скорую медицинскую помощь. Об этом на заседании комитета по здравоохранению Ярославской областной думы говорили депутаты.

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«Поселок Октябрь. Установлен знак — 32 километра аварийный участок. И последние случаи, когда на таких дорогах, где стопроцентный износ, таких больных на машинах «Скорой помощи» не довозят, они умирают. По таким дорогам ездить невозможно. Машины-то мы можем закупать, но они сами приходят в негодность, ездя по таким дорогам, и умирают люди, не доезжая до больницы», — рассказала депутат Ярославской областной думы Ольга Хитрова.

Депутаты предложили отремонтировать самые проблемные дороги, но услышали весьма традиционный ответ.

«Департамент здравоохранения сделал запросы в департамент дорожного хозяйства, в департамент транспорта. Департамент транспорта в части дорог нам отписал, что транспортная доступность будет обеспечена в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — сказала заместитель директора департамента здравоохранения Ярославской области Наталья Евсеевич.

При этом в департаменте согласны с тем, что плохие дороги влияют на качество скорой медицинской помощи. Автомобили изнашиваются очень быстро. Сейчас в регионе износ парка машин скорой помощи составляет 69%. Отчасти решить эту проблему должна санитарная авиация. Первую вертолётную площадку планируют построить в Переславле-Залесском.

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