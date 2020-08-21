Токио, , 13:51 — REGNUM За прошедший год в Японии установили 100 канализационных люков, расписанных в честь персонажей медиафраншизы Pokemon. Об этом 21 августа сообщает издание Kotaku.

Специальные люки, которые в Японии называют Poke Futa (или Poke Lid), впервые появились в 2019 году. Таким образом, власти страны хотят привлечь туристов.

Напомним, Pokemon — это серия видеоигр, посвящённая коллекционированию фантастических существ покемонов. Позже по её мотивам были сняты популярный аниме-сериал и несколько полнометражных фильмов.

Читайте ранее в этом сюжете: Анонс отменяется: на презентации DC FanDome не расскажут об Injustice 3

Читайте развитие сюжета: Разработчики Doom Eternal одели одного из демонов в костюм Элвиса