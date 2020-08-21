Стокгольм, , 13:54 — REGNUM В настоящее время в Швеции умирает меньше людей, чем обычно, по крайней мере, если сравнить демографическую статистику с тем же периодом за прошлый год. Но это вовсе не означает, что количество смертей в результате заболевания COVID-19 переоценивается. Дело в том, что может оказаться так, что сотни людей просто «не видны» в статистике Агентства общественного здравоохранения. Об этом 21 августа журналистам SVT Nyheter рассказала эпидемиолог ведомства Аннасара Карнахан.

В Швеции число умерших с установленным диагнозом COVID-19 приближается к 6 000. По состоянию на 20 августа их насчитывалось 5 805 человек. В то же время в Швеции с начала июля наблюдаются низкий уровень смертности. Однако, по мнению Карнахан, наличие избыточной смертности в стране по причине COVID-19 или ее отсутствие не дает полной картины происходящего с точки зрения демографии.

«Тот факт, что сейчас мы видим низкий уровень смертности, может быть связан с тем, что многие уже умерли. Однако отсутствие высокой смертности не означает, что от COVID-19 никто не умирает», — считает Карнахан.

Так, например в промежутке между 13 и 26 неделями 2020 года (с 23 марта по 22 июня) показатель избыточной смертности в Швеции составлял 600 человек, при чем речь не обязательно идет о смертях с подтвержденным диагнозом COVID-19. Однако даже эти 600 человек могли умереть не «от COVID-19», а «с COVID-19», который просто стал триггером других заболеваний. Таким образом, Карнахан дает понять, что низкий уровень смертности от COVID-19 вовсе не означает, что пандемия отступила, так как пациенты вполне могут страдать и другими заболеваниями, рецидив которых произошел в результате заболевания COVID-19.