Екатеринбург, , 13:50 — REGNUM В Свердловской области подтвердили выписку уже 19 383 пациентов, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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По состоянию на 21 августа 2020 года, за прошедшие сутки врачи выписали 66 пациентов.

Продолжается лечение 70 госпитализированных пациентов в тяжёлом состоянии (69 — в реанимации, из них 36 — подключены к ИВЛ), 266 пациентов в состоянии средней тяжести. Ещё часть заболевших чувствуют себя удовлетворительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 24 105 случаев заражения коронавирусом.

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