Борисоглебск, Воронежская область, , 13:45 — REGNUM В Борисоглебской средней общеобразовательной школе №6 (Воронежская область) готовы полностью следовать рекомендация Роспотребнадзора. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил директор школы Владислав Каверин.

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«Планируем 1 сентября начать работу с учётом тех требований, которые нам предъявляет Роспотребнадзор и другие контролирующие нас инстанции. В настоящее время мы скорректировали для себя расписание уроков, посещение различных мероприятий с учетом требований, посещение столовой, решаем другие вопросы, которые могут возникать при работе в новых условиях», — сказал Владислав Каверин.

По словам директора, никаких сложностей в обеспечении исполнения рекомендаций Роспотребнадзора школа не испытывает. В частности, учтены и будут исполняться рекомендации по дезинфекции помещений и установке дозаторов с антисептиками.

«И обработка помещений, и рециркуляторы, и термометры — все есть, все должно работать», — добавил Каверин.

Температуру будут изменять бесконтактно на входных фильтрах. Для того, чтобы не допустить скопления детей и разделить потоки, планируют открыть другой вход, также рассматривают возможность изменения расписания начала уроков.

По словам директора школы, никаких сложностей с закреплением конкретных кабинетов за отдельными классами в школе также не возникнет

«Недостатка в кабинетах нет. Как нам рекомендовано Роспотребнадзором, так и будем работать. За каждым классом будет закреплен кабинет. Уроки физкультуры на улице, в большей степени. В основном, в зависимости от погодных условий, только когда будет невозможно, тогда в спортзале. Технология — в мастерских. А так в основном все уроки будут проводиться в кабинетах, закрепленных за определенным классом», — пояснил собеседник агентства.

Владислав Каверин также отметил, что будет решаться вопрос обеспечения учителей масками в случае, если они будут обязательными — «чтобы это не было дополнительной нагрузкой в материальном плане для учителей и других работников».

Отметим, что 1 сентября в школе №6 Борисоглебска за парты сядут 575 учеников — с первые по одиннадцатые классы.