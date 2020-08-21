Нью-Йорк, США, , 13:44 — REGNUM Фанатам не стоит ожидать анонса игры Injustice 3 на мероприятии DC FanDome. Об этом 21 августа сообщает «Игромания», ссылаясь на официальный релиз компании Warner Bros.

Как оказалось, в ходе презентации состоится анонс только двух видеоигр: Suicide Squad: Kill the Justice Leagueот Rocksteadyи нового проекта про Бэтменаот WB Montreal. Вероятно, разработчики впервые расскажут об Injuctice 3 на будущих мероприятиях.

Напомним, мероприятие DC FanDome пройдёт с 22 по 23 августа 2020 года. В ходе его проведения представители Warner Bros. и DC анонсируют несколько новых проектов.

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