Стокгольм, , 13:45 — REGNUM За последние недели эпидемиологическая ситуация в Швеции, связанная с распространением SARS-CoV-2, стабилизировалась. Однако, несмотря на это, жителей страны по-прежнему призывают следовать рекомендациям эпидемиологических служб, иначе распространение коронавирусной инфекции может снова ускориться. Об основных заявлениях руководителя отдела микробиологии Агентства общественного здравоохранения Швеции Карин Тегмарк Уизелл 20 августа рассказали журналисты SVT Nyheter.

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«У нас все еще наблюдаются некоторые проблемы, заражение (прим.: коронавирусом SARS-CoV-2) по-прежнему продолжается. Сейчас мы находимся на плато», — заявила Уизелл, добавив, что эпидемиологическая ситуация в разных частях Швеции различается, так как в некоторых ленах наблюдается небольшой рост числа инфицированных коронавирусом.

Уизелл также отметила, что число новых «тяжелых» пациентов, попадающих в палаты интенсивной терапии, и количество смертей в результате заболевания COVID-19 стабилизировались.

Напомним, что за последние сутки было госпитализировано всего два человека, в то время как число умерших от COVID-19 в течение уже нескольких недель редко когда достигается двузначных показателей.