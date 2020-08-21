Севастополь, , 13:48 — REGNUM В севастопольской гимназии № 8 готовы к началу учебного года с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, которые были разработаны для недопущения распространения коронавируса. Об этом 21 августа сообщила директор этого образовательного учреждения Тихоненко Ирина Александровна в интервью корреспонденту ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляциях: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости», «К чему готовятся школы: новые правила Роспотребнадзора — все новости»

По ее словам, к началу учебного года гимназия будет полностью обеспечена дезинфицирующими средствами для уборки помещений, а также антисептическими препаратами и оборудованием для обработки рук учащихся. Уже закуплены рециркуляторы воздуха. Она добавила, что в учебном заведении будут открыты два входа, для разделения потоков учащихся. Ежедневно по утрам обязательно будет проводиться термометрия для выявления лиц с признаками ОРВИ. Для этого уже были закуплены бесконтактные термометры. Мерить температуру у гимназистов будут медсестра, волонтеры и классные руководители.

Александровна отметила, что утром дети будут собираться около гимназии по классам. А для разделения потоков, около двух входов уже размечены квадраты для каждого класса. В лицей дети будут заходить с учителем. Причем в школе за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет. В связи с этим, в текущем году переводят на учебу во вторую смену учеников 7-х классов лицея. Таким образом, во вторую смену будут учиться гимназисты 3-х, 4-х и 7х — классов.

По ее словам, администрация лицея разработала расписание уроков, таким образом, чтобы не допустить по утрам скопления детей около входа в учебное заведение. Так, начало уроков у одних классов будут начинаться в 8:00 часов, другие классы должны будут приходить к 8:15 часам и к 8:30 часам. А у первоклассников уроки будут начинаться в 8:45 часов. Что касается работы гардероба, то те учебные кабинеты, в которых есть такая возможность, будут оборудованы вешалками, поэтому дети будут снимать верхнюю одежду там.

Она отметила, что спортивный зал будет закрыт. Все уроки физкультуры будут проводиться на улице, а во время дождя учитель будет проводить теоретические занятия в учебном кабинете. В школе запрещены все массовые мероприятия между различными классами, а также вход родителей в здание гимназии (за исключением отчисления из этого учебного заведения). Все вопросы с родителями будут решаться в дистанционном формате.

Читайте ранее в этом сюжете: Сложнее всего – составить спецрасписание: директор чебоксарского лицея