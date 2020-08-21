Челябинск, , 13:39 — REGNUM В некоторых детских организациях Челябинской области найдены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В частности, в одной из школ Варненского района на площадке школы работал оздоровительный лагерь. В ходе прокурорской проверки оказалось, что там нарушались условия хранения пищевых продуктов и применялась посуда с отбитыми трещинами, краями и сколами.

В Копейска нарушения обнаружены в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Оказалось, что в меню не было второго завтрака, а нормы еды не отвечали гигиеническим нормативам. Были выявлены и другие нарушения.