Улан-Удэ, , 13:39 — REGNUM Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев рассказал об особенностях очередного сезона простудных заболеваний. По его словам, ОРВИ и грипп более привычные для медиков вирусы.

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«Мы ожидаем раннее начало сезона и возможное сочетание коронавируса и гриппа. В связи с этим, прививка от гриппа как никогда необходима», — передаёт его словам портал «Ариг Ус online».

Как отмечается, в республике ежегодно вакцинируют от гриппа более 50% местных жителей или около 500 тыс. человек. В этом году, по словам санврача, планируется привить почти 500 тыс. граждан. Сергей Ханхареев напомнил, что на сегодня вакцинация является наилучшим средством защиты от инфекций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти соседней Тувы призвали работодателей за свой счёт обеспечить прививку от гриппа работников. Право на бесплатные вакцины имеют дети, беременные женщины, пожилые граждане старше 60 лет, медики, учителя, студенты, работники ЖКХ.

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