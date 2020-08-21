Джакарта, , 13:36 — REGNUM В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредили общественность о возможности возникновения высоких волн и наводнений у побережья страны, сообщает Antara.

По данным агентства, возникновение высоких волн и наводнений может быть вызвано астрономическим фактором, а именно тем, что Луна сейчас расположена наиболее близко к Земле.

Ожидается, увеличение высоты волн от 2,5 до 4 метров с 24 по 26 августа 2020 года в водах западной Суматры, Яванском море, южной части пролива Макассар, восточных водах юго-восточного Сулавеси, Индийском океане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, управление по туризму города Батам на острове Риау в Индонезии нацелено на привлечение иностранных туристов, особенно из стран Европы.

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