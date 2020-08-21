Воронеж, , 13:33 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев опроверг слухи о новом карантине с середины сентября, которые распространяются в социальных сетях. Комментарий главы региона опубликовал телеграм-канал правительства Воронежской области.

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«Никаких оснований для страхов, что после 20 сентября всё закроется на карантин, нет. И мы такой сценарий не рассматриваем. У нас ежедневная госпитализация снизилась с около 250 человек до примерно 50. То есть в 5 раз, а это важный показатель. К тому же надежды возлагаются на российскую вакцину», — уточнил глава региона.

Отметим, что в Воронежской области постепенно снимаются ограничения, введённые в связи с коронавирусом — в частности, накануне были разрешены собрания политических партий, правда только на свеем воздухе и с ограничением численности. Вместе с тем, последние недели в соцсетях циркулируют слухи о якобы «закрытии всего» с середины сентября.

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