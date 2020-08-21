Москва, , 13:33 — REGNUM Игры со временем, халяльные бургеры, двойное открытие памятника: Telegram-каналы на уходящей неделе не испытывали недостатка в любопытных новостях и курьезных фактах. Самые интересные читайте в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

В Курске по городу разгуливают козы под предводительством «красавца-козла», пишет «Курская Telega». По словам канала, «теперь романтика сельской жизни добралась и до спальных районов». Козла зовут Борька, он прославился добротой. Горожане умиляются, что он любит корочки хлеба и позволяет себя гладить.

В Костроме удивляются, что запущенная из Москвы «Ласточка» весь июль была заполнена почти на сто процентов. «Родина снегурочки» отмечает: в этой истории особенно удивительно, что только теперь появилось адекватное транспортное сообщение со столицей. Прежде поездка до Москвы была целым приключением.

Другая хорошая новость о транспорте — из Калуги. Здесь радуются обновлению авиапарка. Несколько лет назад здесь запланировали построить хелипорт для вертолетного сообщения. Потом затею, вроде бы, отложили в долгий ящик, а недавно оказалось, что строительство идет. На базе аэропорта возводят третий терминал, нужный для будущих вертолетных вылетов. «Видимо, затянутое дело сдвинулось с мертвой точки», — надеется «Калужский мечтатель».

Северо-Западный федеральный округ

Вполне ожидаемо Санкт-Петербург стал самым тусовочным городом страны после окончания самоизоляции. Интерес к вечеринкам, семейным посиделкам и другим праздничным встречам у жителей северной столицы вырос сразу на 150 процентов. Тоже очень общительными, но меньше петербуржцев, оказались жители Москвы, Краснодара, Нижнего Новгорода и Казани, пишет 1703.

Чтобы починить уличный фонарь, в Мончегорске Мурманской области используют экскаватор: он поднимает ковш вместе с рабочим, который и занимается починкой. «Слабоумие и отвага. С экскаватора производить работы с уличными фонарями — это какое-то местное ноу-хау. Ну, хоть в каске», — пишет «Заполярный ворчун».

»Усы Печорина» обратили внимание, что на Дальнем Востоке могут снизить тарифы ЖКХ после приезда премьера Михаила Мишустина. Канал предлагает снизить их и в Коме, где жители готовы отдавать квартиры почти за бесценок в аренду, лишь бы покрыть космические счета за электричество.

Приволжский федеральный округ

В Волгограде снова готовятся поменять часовой пояс и перейти обратно на местное время. Причиной стали соцопросы, где большинство высказалось за возвращение прежнего времени. Между тем несколько лет назад проводился референдум, на котором жители решили жить по московскому времени. И вот опять. «Полагаем, что на этом история с переводом стрелок не закончится. Гиперактивные горожане не дадут», — предполагает «Сталингумрак».

»Еду в Татарстан» узнал, что в Казани два ресторана KFC начали продавать халяльные продукты для тех, «кто хочет отведать бургер с курицей и не согрешить». Рестораны получили свидетельства, что продукция с особой маркировкой приготовлена и продается с соблюдением норм ислама и правил «халяль».

В исправительную колонию Самарской области попали фрукты с наркотиками. Наркотики прятали в полостях апельсинов и яблок. Человек, передававший необычные фрукты, арестован, ему грозит срок в колонии. «Интересно, будут ли у него в рационе апельсины…» — интересуется «Злой самаритянин».

Уральский федеральный округ

На железнодорожном вокзале Челябинска появился необычный памятник в виде гигантского подстаканника. «Жители и гости города оценили двухметровый монумент. Они делают с ним фотографии и размещают снимки в соцсетях», — пишет «ЯсУрала» и предлагает следующим поставить памятник дошираку.

В том же Челябинске ботаники стали исследовать другую достопримечательность — черешчатый дуб, которому недавно придали статус мемориального дерева в честь 75-летия Победы. Оказалось, дубу гораздо меньше лет, чем считали в городе. Не двести-триста, а всего лишь около шестидесяти, передает «Е-область».

Сибирский федеральный округ

«Иркутский блог» обратил внимание на поразительное объявление, которое висит на памятнике архитектуры — небольшом деревянном доме. На листе, приклеенном скотчем, написано: «Внимание!!! Расклейка объявлений на объектах культурного наследия запрещена». «Восхитительно. Расклейка объявлений запрещена! Поэтому мы приклеили отдельное объявление об этом», — возмущается автор канала.

Южный федеральный округ

Из ставропольского села Кочубеевского, наконец, уехал цирк, который отправился в тур накануне карантина. Изоляция настигла его в Кочубеевском. Артисты застряли на окраине села на четыре месяца. Чтобы покинуть обжитую, но надоевшую площадку, директору цирка пришлось продать на металлолом личный автомобиль, пишет «Большой ставропольский канал».

В Краснодаре повторно открыли скульптуру «45 Параллель» — огромный глобус из бронзы. «Вам могло показаться, что вы уже читали такой пост. Действительно, скульптуру открывали еще 25 мая. Но тогда был карантин и событие прошло незамеченным, поэтому его решили продублировать», — рассказывает «Туподар Краснодар».

Северо-Кавказский федеральный округ

В Нальчике семья в поселке семьдесят лет берегла могилу погибшего советского бойца, убитого в перестрелке с фашистами. Могила располагалась у них во дворе, где солдата похоронили товарищи. Только сейчас удалось договориться о перезахоронении останков, пишет «КаНальчик».

УченыеСеверо-Кавказского федерального университета разработали новый метод исследования алмазов. Его уникальность, сообщает «Страновед», в том, что подлинность, чистоту и свойства алмаза можно определить, не разрушая структуру кристалла.

Дальневосточный федеральный округ

«Мачо с Авачи» пишет, что мода на граффити докатилась и до Петропавловска-Камчатского. «И это очень здорово! Уже всем надоела эта серая унылость однообразных фасадов. Если мы хотим развивать туризм, в первую очередь надо украшать дома. Чтобы прогуливаясь по городу, у туриста складывалось впечатление, что он в современном красивом городе, а не вернулся в серую провинцию начала 90х».

А вот во Владивостоке горожане только удивляются новым элементам благоустройства. То в центре города поставят гигантские пластмассовые вазоны, то на набережной установят чудовищные фигуры креветки и гребешка. «Комментарии излишни. Администрация Владивостока, похоже, не намерена прекращать свои опыты над горожанами и их чувством прекрасного», — грустно шутит «Право руля!«

Такие истории рассказывали в Telegram-каналах на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.