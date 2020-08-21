Пермь, , 13:31 — REGNUM В Перми 22 августа в честь Дня государственного флага России развернут 25-метровое полотно триколора, сообщает пресс-служба мэрии.

Появится 25-метровый флаг на набережной Камы. Все желающие смогут на фоне триколора сделать селфи и опубликовать его в сети с хэштегом #триколорпермь.

В честь праздника популярная зона отдыха на берегу реки станет площадкой для выставки об истории главного государственного символа России. На площади у Дворца культуры им. Солдатова, в сквере Пермского театра оперы и балета им. Чайковского, на Соборной площади и в Ротонде на набережной, а также на городской эспланаде прохожим будут раздавать ленты триколора.