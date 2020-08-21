Москва, , 13:30 — REGNUM В Москве станцию метро «Рижская» Калужско-Рижской линии закроют на ремонт 22 августа. Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы.

За время ремонта будет возвращён вестибюлю исторический облик — восстановят покрытие колонн, пола и потолка. Кроме того, на станции заменят эскалаторы — вместо механизмов, работавших с 1958 года, поставят современные.

Длительное закрытие станции потребовалось из-за того, что у «Рижской» только один выход в город. Вместо метрополитена обслуживать пассажиров будут автобусы компенсационных маршрутов.