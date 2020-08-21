Салехард, 21 августа 2020, 13:29 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
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Основные очаги заражения на 21 августа: Ноябрьск — 12 положительных тестов; Новый Уренгой — 7; Салехард — 5.
С начала пандемии в ЯНАО на 21 августа зарегистрировано 12 894 заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 12 282 человека, 85 пациентов с COVID-19 скончались.