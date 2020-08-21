Санкт-Петербург, , 13:27 — REGNUM Регистрация автомобилей в МФЦ может стать хорошей альтернативой регистрации в МРЭО, если сотрудники МФЦ и ГИБДД сумеют оптимизировать совместную работу, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 21 августа, заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОМК Общественной палаты РФ Александр Холодов.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому регистрация автомобилей может осуществляться в МФЦ (при наличии технической возможности). Сотрудники МВД должны будут привлекаться к процессу только на стадии осмотра автомобиля.

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« Процесс регистрации автомобиля делится на три блока. Сначала нужно провести осмотр автомобиля с точки зрения безопасности, проверить номера. Это должна делать полиция. Хотя нужны ли такие проверки, когда речь идет о новых автомобилях, и обязательно ли их проводить именно в момент регистрации — вопрос открытый.

Второй блок связан с доступом к базам данных, проверкой, не находится ли автомобиль в угоне и не наложены ли на него какие-то ограничения. У сотрудников МФЦ есть доступ к персональным данным, они могут выполнять это сами. Наконец, общение с гражданами и сдача документов: это работа как раз по их профилю.

Могла бы возникнуть проблема с выдачей и приемом номеров, ведь их нужно где-то хранить. Но ГИБДД вскоре перестанет выдавать номера и будет их только присваивать, так что и это решаемый вопрос.

В целом идея хорошая, дальше все будет зависеть от того, как ее будут реализовывать. В некоторых случаях ГИБДД и МФЦ располагаются в одном здании или через дорогу; они должны оптимизировать свою работу.