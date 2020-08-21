Оренбург, , 13:24 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, на утро 21 августа, из COVID-центров выписали 121 пациента. С начала пандемии в регионе от болезни оправился 7 521 пациент, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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На сегодняшний день лечение в стационарах продолжают получать 800 человек, из них 75 находятся в тяжелом состоянии (12 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Напомним, в Оренбуржье выявлено 9 074 случая заражения коронавирусом. От последствий коронавирусной инфекции умер 71 человек.

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