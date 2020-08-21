Кострома, , 13:23 — REGNUM Адаптированная под условия продолжающейся пандемии коронавируса программа празднования Дня города Костромы опубликована департаментом культуры областной администрации. Основные события праздника пройдут 28 и 29 августа.

День города в Костроме Adm44.ru

В 18 часов 28 августа на главной площади Костромы покажут гала-концерт из «русских патриотических опер» в постановке Нижегородского академического театра оперы и балета.

29 августа с 11:30 до 12:00 на Сусанинской площади состоится молебен в честь Чудотворного образа Феодоровской Божией Матери. Позднее на этом же месте в 14:00 коллектив костромского драмтеатра покажет спектакль «Капитанская дочка». Далее в программе — концерты шоу-балета «Кипсэк» и ансамбля бального танца КВЦ «Губернский».

На другой городской площадке — в сквере Юбилейном в Заволжье — костромичи смогут послушать вокальное шоу «Битва квартетов», рок-концерт и увидеть музыкальный моноспектакль.

Завершится день концертом Юлии Чичериной на Сусанинской площади. Его начало запланировано на 20:00.

Напомним, что из-за всплеска заболеваемости коронавирусом все городские мероприятия решили провести на свежем воздухе. Посетителей обяжут носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, городской транспорт 28 и 29 августа будет работать до 23:00.

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