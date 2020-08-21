Оренбург, , 13:22 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 21 августа, от последствий коронавирусной инфекции зафиксировано два летальных исхода, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Скончались двое пожилых пациентов (мужчина 1959 года рождения и женщина 1953 года рождения) из Оренбурга с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус.

С начала пандемии в регионе от COVID-19 умер 71 пациент. Напомним, в Оренбурожье выявлено 9 074 случаев заражения коронавирусом.

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