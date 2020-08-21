Москва, , 13:21 — REGNUM С момента запуска программа по возвращению кешбэка за туры внутри России посещаемость сайта выросла в 10 раз, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

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По словам Догузова, с первых минут (с 00:00 21 августа) открытия доступа к сайту мирпутешествий. рф был отмечен десятикратный рост посещений пользователей.

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Глава Ростуризма не исключила, что программа возврата части стоимости туров по России будет реализовываться и в дальнейшем.

Как сообщало ИА REGNUM, акция продлится с 21 до 28 августа. Туристы смогут приобрести туры по России и получить возврат до 15 тыс. рублей.

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