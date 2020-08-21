Казань, , 13:20 — REGNUM В Татарии деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси осуществляется по 8230 действующим разрешениям. В первом полугодии 2020 года выдано 2825 разрешений, пик подачи заявлений пришелся на период действия ограничений из-за коронавируса — апрель-май, сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров.

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По словам замминистра, в связи с введением режима самоизоляции и временным прекращением деятельности предприятий и организаций в данный период резко возросло количество поданных заявлений на получение разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковыми такси. Так, с 1 по 24 апреля поданы 694 заявления на 1917 автомобилей. За аналогичный период прошлого года было подано всего 186 заявлений на 353 автомобиля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за введенных временных ограничений, связанных с пандемией, автотранспортные предприятия в Татарии за шесть месяцев текущего года перевезли пассажиров на 32% меньше, чем за аналогичный период в 2019 году.

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