Кустанай, Казахстан, , 13:17 — REGNUM Заключенных колонии в поселке Кушмурун Кустанайской области Казахстана распределят по другим исправительным учреждениям, сообщили в департаменте уголовно-исправительной системы региона.

Заключенных распределят по другим местам перед закрытием колонии. Осужденных отправят в исправительные учреждения, которые находятся в Актюбинске и Петропавловске. Заключенных будут вывозить поэтапно.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что в республике планируют закрыть четыре колонии. Этот процесс проходит в рамках гуманизации уголовного Кодекса Казахстана.