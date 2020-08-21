Москва, , 13:16 — REGNUM Депутату Московской городской думы Олегу Шереметьеву (КПРФ) избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Соответствующее решение было принято Пресненским районным судом столицы.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, Шереметьев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По мнению следствия, парламентарий вынуждал своего помощника заниматься противоправным обналичиванием средств.

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