Санкт-Петербург, , 13:13 — REGNUM Хорошо, что у автомобилистов появится теоретическая возможность регистрировать автомобили в МФЦ, но в практическую плоскость она, скорее всего, не перейдет, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 21 августа, глава автоклуба А24 Денис Шубин.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому регистрация автомобилей может осуществляться в МФЦ (при наличии технической возможности). Сотрудники МВД должны будут привлекаться к процессу только на стадии осмотра автомобиля.

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« Само по себе появление такой возможности — факт отрадный. Но дьявол, как обычно, кроется в деталях.

У каких МФЦ есть площадки для осмотра автомобилей? В тех центрах, которые я, к примеру, видел, и припарковаться-то негде.

Вторая проблема: откуда брать сотрудников, чтобы прикомандировывать их к МФЦ? В МРЭО и сейчас дефицит кадров, как и в ГИБДД.