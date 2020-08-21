Санкт-Петербург, 21 августа 2020, 13:13 — REGNUM Хорошо, что у автомобилистов появится теоретическая возможность регистрировать автомобили в МФЦ, но в практическую плоскость она, скорее всего, не перейдет, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 21 августа, глава автоклуба А24 Денис Шубин.
Как сообщалось ранее, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому регистрация автомобилей может осуществляться в МФЦ (при наличии технической возможности). Сотрудники МВД должны будут привлекаться к процессу только на стадии осмотра автомобиля.
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