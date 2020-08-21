Екатеринбург, , 13:14 — REGNUM Ослабление «режима повышенной готовности» в Свердловской области не привело к резкому росту заболевших COVID-19. Об этом заявил главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.

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Руководитель уточнил, что послабления принимались на основе рекомендаций федерального управления Роспотребнадзора. Требования смягчались в связи с разной ситуацией в регионах, добавил врач в интервью «Областной газете».

Козловских подчеркнул, что после ослабления режима не было найдено закономерностей, которые бы говорили о «резком рост числа заболевших коронавирусом» в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санврач региона допустил возникновение второй волны COVID-19.

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