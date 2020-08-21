Москва, , 13:12 — REGNUM Следствие просит отправить депутата Московской городской думы Олега Шереметьева (КПРФ) под домашний арест. С соответствующим ходатайством вступили на заседании в Пресненском районном суде столицы.

На данный момент обвиняемому в мошенничестве депутату выбирают меру пресечения. Следствие просит отправить парламентария под домашний арест до 18 октября.

В свою очередь Шереметьев заявил, что отрицает собственную вину в инкриминируемом преступлении.

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