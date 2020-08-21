Тбилиси, , 13:27 — REGNUM Следователи прокуратуры в Грузии ужесточили обвинение против теннисиста Николозы Басилашвили, который проходит по делу его бывшей жены Нели Дорокашвили. Об этом 21 августа сообщает «Общественное телевидение» со ссылкой на грузинское представительство неправительственной организации (НПО) «Международное партнерство за права человека» (МППЧ), которое представляет интересы экс-супруги спортсмена.

Дорокашвили в мае заявила, что в ее отношении якобы было совершено насилие со стороны бывшего мужа, когда она приехала в дом к ее родителям. Сторона защиты представила следователям записи с камер наблюдения, которые должны подтвердить невиновность теннисиста. Теперь в деле стало больше эпизодов.

Представители МППЧ заявили, что поданное ими ходатайство удовлетворено, и теперь Басилашвили обвиняется по четырем эпизодам физического насилия, а также, в так называемых «психологическом» и «экономическом» видах насилия.

Сообщается, что заседание суда по этому делу назначено на 20 октября.

Стоит отметить, что в Грузии, по примеру ряда европейских стран, кроме физического насилия законом предусмотрены в рамках семьи такие понятия, как «психологическое насилие», когда кто-то почувствовал подавление своей личности, и «экономическое насилие», когда супруг отказывается сделать какую-то покупку по просьбе жены.

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