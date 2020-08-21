Омск, , 13:02 — REGNUM Версия об отравлении блогера Алексея Навального пока не подтверждается результатами анализов, проведённых в больнице Омска, куда оппозиционер был доставлен в тяжелом состоянии. Как сообщил 21 августа заместитель главврача больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко, исследования и консультации с московскими коллегами не позволяют говорить, что Навальный отравился.

Читайте также: Врачи не разрешили перевозить Навального в другую больницу

«Ядов и их следов пребывания в крови и моче не выявлено», — заявил Калиниченко.

По его словам, медики не считают, что Навальный перенёс отравление. Калиниченко добавил, что диагноз уже установлен, но он не может быть разглашён широкой публике.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционный блогер Алексей Навальный был госпитализирован в одну из больниц Омска 20 августа. Он почувствовал себя плохо во время перелёта из Томска в Москву. Борт экстренно сел в Омске.

Также по теме: В Госдуме допустили след США в ситуации с Навальным

В настоящее время он находится в коме. Родственники хотят перевести Навального на лечение в Германию. Однако консилиум врачей заявил, что пациент нетранспортабелен. По оценке медиков, состояние блогера нестабильное.

Соратники Навального считают, что его отравили. Ранее директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил журналистам со ссылкой на сотрудника полиции, что в организме Навального обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих.